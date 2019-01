Incendio nella discarica di Bellolampo, pala meccanica avvolta dalle fiamme

Incendio nella discarica di Bellolampo. Le fiamme hanno avvolto una pala meccanica, utilizzata per spostare i rifiuti, che si trovava nello spiazzale davanti a uno dei vari capannoni dell'impianto. Quattro le squadre dei vigili del fuoco intervenute per domare il rogo divampato in un punto non semplice da raggiungere.

In attesa degli uomini del 115 il personale della Rap ha circoscritto le fiamme gettando terra per impedire la combustione dei rifiuti. Da chiarire cosa abbia provocato l’incendio. Sembrerebbe che un guasto alla pala meccanica abbia provocato l’esplosione di un tubo da cui sarebbero partite le scintille. La situazione, spiegano dalla sala operativa dei vigili del fuoco, appare comunque sotto controllo.