Fiamme nella zona di via dei Cantieri. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13.45 di oggi in via Aloisio Juvara per domare l'incendio divampato all'interno di un magazzino. Fra i tanti a lanciare l'allarme al 115 diversi residenti che hanno visto una densa colonna di fumo nero alzarsi da un'area che si trova alle spalle della parrocchia Nostra signora della Consolazione. Da chiarire le origini del rogo.

