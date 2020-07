Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Kalsa, cavi elettrici in tilt: scintille e fuoco sotto i balconi di Palazzo Petrella

Le immagini inviate da una lettrice mostrano il principio d'incendio che ha danneggiato il prospetto del palazzo del XVIII secolo che si trova in via Torremuzza. Si tratta di cavi armati non collegati all'illuminazione pubblica bensì appartenenti a privati