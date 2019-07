Cronaca Calatafimi / Corso Calatafimi, 981

Citofono in cortocircuito, fiamme nell’androne: donna intossicata in corso Calatafimi

E' accaduto in un palazzo all’altezza di via Lenin Mancuso. La 48enne è stata portata con l'ambulanza al Buccheri La Ferla per aver respirato le esalazioni sprigionate dall'incendio. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri