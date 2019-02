Scintille e fiamme da un condizionatore, vigili del fuoco in corso Calatafimi

Prima le scintille, poi le prime fiamme e il fumo in balcone. Paura per gli inquilini di un appartamento che si trova al settimo piano di corso Calatafimi 631, all’altezza dell’ex ospedale militare, dove oggi pomeriggio sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco.

A lanciare l’allarme è stata la stessa famiglia che in pochi secondi si è ritrovata la casa invasa dalla puzza di bruciato. Il tempestivo intervento del personale del 115, però, è servito a scongiurare che il principio d’incendio danneggiasse il resto dell’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero divampate in un balcone interno, dove sono posizionate le unità esterne delle pompe di calore. I due apparecchi erano collegati a una stessa presa che si sarebbe così sovraccaricata. Non risultano feriti ma solo qualche lieve danno.

Fra i soccorritori anche un poliziotto delle volanti che, passando in auto per raggiungere la Questura, si è reso conto che c'era un incendio. Ha lasciato l'auto per strada, ha raggiunto il settimo piano e ha bussato alla porta.

Ad aprirgli ha trovato un 46enne in stato confusionale al quale ha subito chiesto: "E' da solo in casa?". "No, c'è mio figlio a letto", gli ha risposto. Il poliziotto si è fiondato in casa, ha preso tra le braccia il bambino di appena 6 anni e lo ha portato fuori.

Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Montagna Longa per un incendio che ha interessato un’area nei pressi di Villagrazia di Carini, danneggiando un’ampia porzione di macchia mediterranea.

A complicare il lavoro dei vigili del fuoco, intervenuti con mezzi, uomini e anche un canadair decollato da Lamezia Terme, il forte vento che soffiava sull’incendio. Dopo oltre un’ora di lavoro le fiamme sono state circoscritte e infine domate.

