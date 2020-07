Contatori della luce in fiamme, paura in via De Gasperi: intervengono i vigili del fuoco

Attimi di paura in un condominio di via Alcide de Gasperi, all'angolo con via Liguria, per via di un incendio divampato dai contatori della luce. Il fumo generato dalle fiamme si è propagato all'interno di tutto il palazzo.

I residenti hanno così allertato i vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente per domare il rogo. Ai condomini è stato vietato di uscire dalle rispettive abitazioni, per il rischio di intossicazione. Anziché evacuare lo stabile, su consiglio dei vigili del fuoco, sono rimasti tappati in casa.

Una signora ha accusato un malore e per questo motivo i vigili hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118. Al momento non si conoscono le condizioni della donna. L'incendio è stato domato e il vano contatori messo in sicurezza: adesso si attende l'Enel per il ripristino o la sostituzione dei contatori.