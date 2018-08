Partanna, incendio nella notte in una concessionaria: 2 auto divorate dalle fiamme

Vigili del fuoco in azione nella notte a Partanna per un incendio divampato nell'autoparco della concessionaria Gi.Bi. auto. Le fiamme, per cause ancora da accertare, si sono sviluppate intorno alle 2 in via Scordia, traversa di via dell'Olimpo, nell'area in cui si trovavano sette vetture ancora da immatricolare. Due sono state parzialmente distrutte. Solo l'immediato intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio.

Sull'episodio indagano i carabinieri di San Lorenzo. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto le fiamme propagarsi nel parcheggio. I militari stanno acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza dell'autoparco.