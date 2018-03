Bagheria, incendio all'interno della concessionaria Co.Gi: auto in fiamme

Un vasto incendio è divampato intorno alle 13 all'interno della concessionaria Renault Co.Gi auto, sulla statale 113, a Bagheria. Quando si è innescato il rogo, l'esercizio commerciale era chiuso e a dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto le fiamme e una densa colonna di fumo nero alzarsi. Immediato l'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Dalla sala operativa del 115 sono state inviate 9 squadre.

I vigili del fuoco sono entrati dentro l'edificio con le bombole d'ossigeno e tute protettive speciali. L'intervento è stato reso particolarmente difficoltoso dalla coltre di fumo che rendeva impossibile una corretta visuale e a causa delle alte temperature. Poi col passare dei minuti gli operatori sono riusciti a controllare il rogo.

Da una prima stima dei danni sembra che almeno una decina di auto pronte alla consegna sono andate distrutte nell'incendio e la violenza dellie fiamme minacciava anche le sale adibite alla ricezione del pubblico e lo show room delle automobili. Anche la struttura ha subito danni. Sono in corso accertamenti per capire cosa abbia innescato l'incendio: al momento non è esclusa alcuna ipotesi.

Gallery