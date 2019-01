Notte di paura al Cep, veranda va a fuoco: casa divorata dalle fiamme

Tanta paura ma nessuna grave conseguenza. Incendio la scorsa notte in via Calandrucci nel quartiere Cep. E' successo intorno alle 3. Ad andare in fiamme è stata una veranda di un appartamento al piano terra. Per la paura i residenti del palazzo si sono riversati in strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno trovato dentro l'appartamento delle bombole gpl che potrebbero aver causato le fiamme, ma sono in corso accertamenti per stabilire con esattezza le cause dell'incendio (si ipotizza anche che sia stata causata da una stufa a gas).

Sul posto anche la polizia e i soccorritori del 118. Nessuno comunque è rimasto ferito. Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio.

Gallery