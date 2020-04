Centro raccolta rifiuti di via Oreto, a fuoco cassone pieno di attrezzi e griglie della Pasquetta

Incendio sospetto al centro comunale di raccolta rifiuti vicino alla rotonda di via Oreto. I vigili del fuoco e la polizia municipale sono intervenuti ieri sera nell’area gestita dalla Rap dove le fiamme erano da poco divampate avvolgendo un cassone scarrabile pieno fra le altre cose di griglie, sedie e altri attrezzi da barbecue ancora caldi sequestrati in giro per la città durante la Pasquetta.

Domato l’incendio sia il personale del 115 che la polizia municipale hanno avviato le indagini per chiarire le origini del rogo. "Dentro il cassone - dice a PalermoToday Giuseppe Norata, amministratore unico della società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città - c’era del materiale sequestrato ieri mattina che è stato irrorato d’acqua. Personalmente ritengo che possa essere stato un incidente e mi auguro sia così".

L’altra ipotesi è che gli oggetti sequestrati durante feste e grigliate urbane non autorizzate, per quanto raffreddate dal personale della Rap, avessero mantenuto una temperatura tale da innescare nuovamente le fiamme. Sull’episodio sono in corso le indagini dei vigili del fuoco, che hanno redatto una relazione dal contenuto ancora sconosciuto, e la polizia municipale. L'area non risulta coperta da videosorveglianza.

Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus in molte zone di Palermo sono stati registrati assembramenti pericolosi sotto il profilo delle possibilità di contagio. Troppo forte il richiamo della Pasquetta. Il primo episodio, ormai noto, è quello dei tetti di piazzale Ignazio Calona, allo Sperone, sui quali si sono dati appuntamento diversi nuclei familiari con barbecue, birra fresca e casse amplificate per la musica.

Una vicenda già costata una denuncia per sei persone e che probabilmente avrà ulteriori strascichi giudiziari per aver organizzato una festa su quello che non è un terrazzo condominiale ma un cosiddetto lastrico solare e dunque non calpestabile. Al di là della pericolosità dell’ambiente senza protezioni, data la presenza di numerosi minori e anche di qualche passeggino.