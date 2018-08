Cassonetto per i rifiuti in fiamme all'Uditore, colpito anche autocompattatore Rap

Rifiuti in fiamme nella notte. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute intorno alle 4 in via Uditore 11 per domare le fiamme che avevano colpito prima un cassonetto e poi un mezzo della Rap impegnato in quel momento nella raccolta di rifiuti. “Sono stato svegliato da una terribile puzza di immondizia bruciata. Dopo circa 10 minuti - spiega un residente - ho sentito le sirene, ma ho avvertito il cattivo odore per almeno un’altra ora".

In meno di mezz’ora i vigili del fuoco sono riusciti a riportare la situazione alla normalità. Sembrerebbe che poco prima dell’intervento della Rap qualcuno avesse dato fuoco a un cassonetto piazzato all’altezza di via Giacomo Longo. I netturbini, agganciandolo con i bracci meccanici, avrebbero caricato sull’autocompattatore i rifiuti. Possibile quindi che qualcosa stesse ancora bruciando in fondo al contenitore metallico. Dall'azienda però minimizzano riferendo che non risultano danni tali da compromettere l'efficienza del mezzo.