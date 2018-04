Partinico, incendio in un appartamento: a fuoco anche lastre di eternit

Paura in via Roma, a Partinico, nel primo pomeriggio di oggi per un incendio divampato in un'abitazione al secondo piano di un immobile. Per fortuna non ci sono feriti. Gli inquilini dell'appartamento, quattro extracomunitari, sono riusciti a scappare in tempo e a mettersi in salvo. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco munite di protezioni speciali: le fiamme, infatti, hanno coinvolto anche alcune lastre di eternit, presenti sul tetto. Si temono danni ambientali.

Ancora da chiarire le cause del rogo. Da una prima ricostruzione sembrebbe che l'incendio sia partito dalla cucina, in funzione per il pranzo. Da lì poi le fiamme si sarebbero propagate velocemente in tutta la casa.