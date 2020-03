Paura a Pioppo, incendio in una casa: soccorse madre e figlia

Paura stamani a Pioppo, frazione di Monreale per un incendio divampato in un'abitazione. Secondo le prime informazioni le fiamme, immediatamente domate dai vigili del fuoco, sarebbero partite da una stufa. In casa c'erano due donne, madre e figlia di 89 e 53 anni, che sono state soccorse dai sanitari del 118 e condotte al pronto soccorso per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero però gravi. Sul posto anche i carabinieri.

