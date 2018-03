Fiamme e paura alla Noce, scoppia incendio in un appartamento | VIDEO

Le fiamme si sono sprigionate da una caldaia posta sul balcone di una casa al terzo piano di una palazzina in vai Andrea Anfuso. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato il fuoco e, impauriti, hanno chiamato il 115.

Dalla sala operativa del comando provinciale sono state inviate tre squadre, che hanno lavorato per oltre due ore prima di circoscrivere le fiamme. "Accanto alla caldaia - spiegano i vigili - c'erano due bombole del gas. Questo ha reso più complicato le operazioni di messa in sicurezza". I padroni di casa sono usciti immediatamente dall'abitazione e non risultano nè feriti nè intossicati. Sul posto, oltre ai vigili, anche la polizia e il personale del 118, intervenuto in via precauzionale. Lo stabile, dopo le verifiche da parte dei vigili del fuoco, è stato dichiarato agibile. (Immagini di Shaidul Abdul)