Monreale, incendio in casa: donna muore intossicata

Una donna di 88 anni è morta intossicata a causa di un incendio all'interno di un'abitazione a Monreale, in via Pietro Novelli. Non sono chiare ancora le cause del rogo: le prime ipotesi parlano di un problema elettrico a una stufetta o di un corto circuito che potrebbe aver scatenato un piccolo rogo in casa. Sul posto sono accorse tre squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri, che sono stati allertati dai parenti dell'anziana - della quale ancora non è stato reso noto il nome - preoccupati perchè non rispondeva al telefono.

Il rogo potrebbe essersi sviluppato nella notte. Alcuni vicini infatti hanno raccontato ai militari di aver sentito puzza di bruciato, ma di non aver visto fiamme. I militari entrati in casa hanno subito notato alcune pareti annerite. Le indagini sono in corso.