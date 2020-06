Incendio in casa a Collesano, donna fugge e riesce a salvare i suoi tre cani

Due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono state impegnate per alcune nella notte, per domare un incendio che ha coinvolto un’abitazione in via Regina Elena nel comune di Collesano. Al momento dell’incendio, nei locali del piano primo, era presente all’interno dell’abitazione l’affittuaria che prontamente si è allontanata dall’edificio, portando con sé i suoi 3 cani.

"Il super lavoro dei vigili del fuoco è valso allo spegnimento dell’incendio, che ha coinvolto interamente il piano primo bruciando tutti gli arredi lì presenti e danneggiando le travi in legno della copertura, ed alle successive opere di smassamento e bonifica", dicono i vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse alle 2 della scorsa notte.

