Capaci, incendio a Monte Billitteri: vigili del fuoco e canadair per spegnere le fiamme

Ci sono volute decine di lanci dei canadair e oltre quattro di lavoro dei vigili del fuoco per domare il rogo che ha distrutto diversi ettari di macchia mediterranea a Monte Billitteri, a Capaci. L'incendio è divampato intorno alle 10 di questa mattina in un punto particolarmente impervio. Per questa ragione si è reso necessario l'intervento dei mezzi aerei per circoscrivere il fronte del fuoco prima che le fiamme potessero raggiungere il versante opposto del monte. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Fausto Coppi, allo Zen, e in provincia. Roghi a Villabate, in contrada Danigarci a Trabia e vicino via Piersanti Mattarella a Belmonte Mezzagno, dove alcune villette sono state minacciate dalle fiamme.

