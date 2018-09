Nottata rovente a Campofelice di Roccella: sei camper divorati dalle fiamme

Sei camper distrutti dalle fiamme a Praia Mare. Un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri in un camping di Campofelice di Roccella che si trova in contrada Piana Calzata seminando il panico tra i villeggianti e i residenti. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco di Cefalù e Termini Imerese che hanno impiegato alcune ore per domare il rogo. Secondo alcuni testimoni le fiamme sarebbero state anticipate da un boato.

In un primo momento, mentre a Campofelice proseguivano i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, il rumore è stato scambiato per uno dei giochi pirotecnici, ma quando il fumo ha iniziato a invadere l’area del camping la situazione si è fatta più chiara. Dopo la notte di paura i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Cefalù hanno programmato un sopralluogo per questa mattina con l'obiettivo di chiarire le cause dell’incendio. Oltre ai camper carbonizzati dalle fiamme non risultano danni a cose o persone.