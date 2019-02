Incendio nella notte a Falsomiele, tre camion danneggiati dalle fiamme

Due auto e tre camion avvolti dalle fiamme. Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nella nottea Falsomiele, per spegnere un incendio in cui sono andati pesantemente danneggiati tre autocarri parcheggiati in via Pernice. I mezzi risultano essere di proprietà di un imprenditore che si occupa di installazione, manutenzione e forniture di distributori di snack e bevande.

Insieme al personale del 115 sono intervenuti gli agenti di polizia per ricostruire l’accaduto, ascoltare l’imprenditore e avviare le indagini. L'uomo avrebbe assicurato agli investigatori di non aver ricevuto alcuna richiesta estorsiva o di aver notato strani movimenti negli ultimi giorni. Da accertare ancora le origini del rogo. Nelle immediate vicinanze sembrerebbe che non ci siano telecamere o impianti di videosorveglianza.

Su un altro incendio avvenuto alle 5.05 di stamattina in via Pietra, a Tommaso Natale, indagano invece i carabinieri. Le fiamme sarebbero divampate da una Ford Fusion e poi avrebbero raggiunto una Fiat Grande Punto parcheggiata vicino. Annerito anche il prospetto di un’abitazione che si trova al piano terra. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre.

Vigili del fuoco in azione ieri sera anche in piazza Marina a Termini Imerese e in corso Umberto I a Cinisi. In quest'ultimo episodio è stata un'auto ad essere avvolta dalle fiamme (VIDEO).