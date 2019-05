Rimorchio in fiamme a Termini, distrutta l'auto di un concorrente della Targa Florio

Camion in fiamme a Termini Imerese, carbonizzata una Lancia Beta Montecarlo chiusa dentro il rimorchio e che avrebbe dovuto partecipare alla Targa Florio. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 10.30 di stamattina in una strada della zona industriale per spegnere l’incendio che divampato nel vano motore del mezzo pesante. A lanciare l’allarme è stato lo stesso conducente dell’autocarro, sceso per tempo dall’abitacolo.

Il camionista ha tentato in ogni di spegnere l'incendio con l'estintore prima che fosse troppo tardi. Sul posto, oltre alle squadre del 115, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Termini e i carabinieri. Ancora da accertare la causa del rogo che ha distrutto l'auto del duo Spinnato-Mellina (foto allegata), iscritto alla sezione rally.

"Siamo molto di dispiaciuti per l’episodio - dichiara a PalermoToday il presidente di Aci Palermo, Angelo Pizzuto - che ha coinvolto un equipaggio da sempre molto affezionato alla Targa Florio". Adesso Giovanni Spinnato e Fabio Mellina, iscritti senza una scuderia ufficiale alle spalle, dovranno decidere se ritirarsi dalla competizione o trovare una nuova auto.

Gallery