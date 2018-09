Dà fuoco alle sterpaglie, poi la tragedia: uomo muore avvolto dalle fiamme a Caccamo

Tragedia a Caccamo. Un pensionato di 87 anni, Vincenzo Pollina, è morto per pomeriggio in contrada Zarbo a causa di un incendio. Sembrerebbe che l’anziano stesse bruciando alcune sterpaglie quando è stato avvolto dalle fiamme. Inutili i soccorsi: i sanitari intervenuti del 118 sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso provocato dalle gravi ustioni riportate su tutto il corpo. Sul posto i carabinieri.