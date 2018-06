Cabina Enel a fuoco vicino a una scuola, senza elettricità la zona di via Maqueda

Cabina dell'Enel a fuoco questa mattina all'alba vicino alla scuola Madre Teresa di Calcutta, in via Maqueda. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, i tecnici dell'Enel e la polizia. Il fumo ha invaso la zona intorno all'istituto e i residenti hanno chiamato la sala operativa dei vigili del fuoco. "L'intervento - spiegano dalla sala operativa - si è concluso alle 8". L'Enel per motivi di sicurezza ha dovuto staccare la corrente elettrica in tutta la zona.

Intorno alle 10.45 arriva la precisazione dell'Enel: "L’incendio ha interessato la sezione cliente (quindi non di nostra competenza) di una cabina secondaria con la quale viene alimentata una fornitura in media tensione del Comune (presumibilmente per illuminazione pubblica). Già terminata la disalimentazione temporanea dell’area, effettuata per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza e per poter effettuare le necessarie verifiche tecniche".