Il fuoco, un boato e una colonna di fumo nero: intervento dei vigili del fuoco in via Molara

Ad esser estate avvolte dal fuoco sono state prima alcune sterpaglie ma a causa delle alte temperature le fiamme hanno raggiunto rapidamente le macchine esterne di alcuni condizionatori in disuso, una delle quali è poi esplosa. Quattro squadre dei vigili del fuoco, due volanti di polizia e due ambulanze sono intervenute questa mattina nel piazzale di un’azienda nella zona di via Molara.

A lanciare l’allarme sono stati il titolare dell’impresa e alcuni residenti, spaventati per quel boato seguito da una densa colonna di fumo nero. Le squadre antincendio - recentemente messe a dura prova dagli oltre cento interventi eseguiti in mezza Sicilia nell’arco di 48 ore - hanno subito domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.

Negli ultimi giorni gli incendi hanno distrutto diversi ettari tra pianure, colline e montagne. Da una parte all'altra dell'isola. Per le operazioni di spegnimento sono entrati in azione quasi tutti i canadair della flotta aerea di vigili del fuoco e corpo forestale e anche l'elicottero Geronimo, con il suo serbatoio d'acqua da 9 mila litri. Gli interventi più delicati a Bolognetta e Balestrate, dove sono state evacuate diverse ville.