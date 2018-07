Bagheria, fiamme vicino a un campetto di calcio: auto "salvate" con un muletto

Incendio tra Bagheria e Santa Flavia. I vigili del fuoco, la polizia municipale e la protezione civile sono intervenuti in un’area vicina ai campi di calcetto di via Vivaldi per domare un rogo divampato intorno alle 13 di oggi. In azione anche un elicottero che ha continuato per ore ad effettuare lanci per circoscrivere le fiamme.

Alcuni cittadini, con il supporto di un muletto messo a disposizione dal vicino supermercato, hanno spostato diverse auto lasciate in un parcheggio vicino per evitare che venissero danneggiate. Non si registrano al momento danni a persone o cose. Accertamenti in corso per chiarire le cause del rogo alimentato dalle alte temperature e dal vento.