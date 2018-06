Autobus in fiamme a Borgo Nuovo, paura tra i passeggeri

Molta paura ma nessun ferito per l'incendio di un autobus della linea 625 in via Tindari, a Borgo Nuovo. E' successo tutto intorno alle 14. A provocare attimi di panico sarebbe stato un cortocircuito. A bordo c’erano cinque persone: sono rimaste tutte illese.

Secondo la versione raccolta da PalermoToday l’autista dell'autobus - che era appena salito sulla vettura per dare il cambio al collega - improvvisamente ha sentito un botto. Così ha fatto scendere i passeggeri - all'altezza della fermata Tindari-Cefalù - è andato nel vano motore all’esterno e ha visto una strana polvere bianca.

Pochi istanti dopo una vampata ha avvolto il motore, poi le fiamme hanno bruciato completamente il bus in una manciata di minuti. L'autista quindi ha chiamato l’assistenza tecnica Amat e il 115. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco e tre volanti di polizia.