Auto in fiamme e rogo di sterpaglie, doppio intervento dei vigili del fuoco

Doppio intervento dei vigili del fuoco in viale Lazio e in viale Regione. Nel primo caso pompieri in azione dopo che una Bmw è andata in fiamme in mezzo alla strada. Il fuoco è stato spento con un estintore da un cameriere della "Taverna azzurra cafè". Poi l'arrivo di una squadra per mettere in sicurezza l'area. Tanta paura, ma nessun ferito.

L'altro intervento in viale Regione, all'altezza di via Altofonte, dove delle sterpaglie all'interno dello spartitraffico sono andate in fiamme. Il rogo è stato spento in pochi minuti (foto in basso di Giovanni Lo Gerfo).

