Incendio a Partanna, tre auto avvolte dalle fiamme: dubbi sulle origini del rogo

Avvolte dalle fiamme tre auto, parcheggiate l'una distante dall'altra, in una strada nella zona di Partanna. I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina per domare l'incendio che ha danneggiato tre macchine in via Sofocle. Sul posto anche gli agenti di polizia che, al termine dell'intervento delle squadre del 115, hanno avviato le indagini per chiarire la natura del rogo. Il sospetto è che ci possa essere la mano di qualcuno dietro l'episodio.