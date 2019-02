Fiamme e paura sulla Palermo-Mazara, Bmw divorata dalla fiamme

Incendio sulla Palermo-Mazara, un'auto carbonizzata. Disagi per gli automobilisti che stamattina, poco dopo le 9, si trovavano a viaggiare nella carreggiata in direzione Trapani dell’A29. Il conducente di un’auto, una Bmw, ha iniziato a sentire puzza di bruciato ed è stato costretto a fermarsi nella corsia d’emergenza all’altezza di Carini. E' riuscito a uscire dal mezzo appena in tempo, prima che le fiamme la avvolgessero completamente.

In pochi secondi sono arrivate decine di chiamate alla polizia stradale e si sono create lunghe code. Sul posto due pattuglie della Polstrada e due squadre del 115 che hanno domato il rogo. Successivamente i vigili del fuoco hanno ispezionato l’abitacolo per cercare di chiarire cosa abbia scatenato le fiamme.

