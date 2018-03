Paura a Borgo Nuovo, auto divorata dalle fiamme

E’ riuscito a scendere in tempo dall’auto prima che venisse divorata dalle fiamme. Pomeriggio di paura per un automobilista a Borgo Nuovo che, sentendo puzza di bruciato fuoriuscire dal motore della sua Fiat Panda, ha accostato nel mezzo della rotonda che porta al centro commerciale e si è messo in salvo prima che fosse troppo tardi. Sul posto sono intervenute prontamente due squadre dei vigili del fuoco, allertate dallo stesso automobilista e da altri passanti che hanno assistito alla scena. In meno di mezz’ora, con la complicità della pioggia, il rogo è stato domato. Da chiarire cosa abbia scatenato l’incendio.