Incendio a Termini Imerese, fiamme nella sede dell'Agenzia delle Entrate

Incendio all'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese. Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute questa mattina nei locali di piazza Marina per domare le fiamme divampate al primo piano della sede. La struttura è stata evacuata, così come - per precauzione - la filiale del Banco Popolare Siciliano che si trova a fianco. Sul posto anche le volanti della polizia e diverse pattuglie dei carabinieri. Una volta spento il rogo bisognerà chiarire cosa abbia innescato l'incendio. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti.

