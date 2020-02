Non si rassegna alla fine della storia e tenta di incendiare la casa dell’ex: arrestato

Ha tentato di dare fuoco all'abitazione dell'ex. Un 49enne palermitano è stato arrestato lo scorso weekend a Rimini. Erano circa le 18 di venerdì quando al 112 (numero di emergenza unico) è arrivata la segnalazione di un incendio all’esterno di un appartamento. Ad attendere i poliziotti c’era una donna che ha indicato immediatamente al personale da dove provenisse il rogo.

"Nel cortile dell’appartamento adiacente a quello della donna, sotto ad una finestra, c'era una bombola del gas, con rubinetto aperto - dicono dalla polizia - e uno scooter a fuoco. Il mezzo era di proprietà della figlia della donna. Mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, la signora ha raccontato che circa mezz'ora prima, mentre si trovava in strada per gettare la spazzatura, ha notato il suo ex compagno che, dopo essersi introdotto all’interno del cortile, aveva afferrato alcuni indumenti trovati su uno stendino e, dopo averli depositati sopra lo scooter della figlia, con un accendino aveva appicato il fuoco ad una bombola del gas presente vicino al mezzo, provocando una grossa fiammata che in pochi attimi ha avvolto sia il veicolo che i panni".

La donna ha raccontato che l’uomo aveva in passato provato a dar fuoco all’interno della camera da letto ad alcuni indumenti sopra al materasso. Inoltre, quasi tutti i giorni, da quando i due si sono lasciati, si era presentato a casa provocando danni materiali all’abitazione e aggredendola fisicamente. "Compresa la delicatezza della situazione e la potenziale pericolosità del palermitano - hanno spiegato dalla polizia - gli agenti si sono immediatamente posti alla ricerca dell’uomo, rintracciandolo subito dopo alla Caritas dove tuttora risulterebbe domiciliato. Il 49enne è stato arrestato: ora si trova in carcere".