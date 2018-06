Incendio in appartamento, panico alla Noce: evacuato un palazzo

Scoppia incendio in un appartamento, panico alla Noce. Un rogo è divampato all'interno di un'abitazione che si trova al quinto piano di via Cataldo Parisio. Al civico 118 sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco e le volanti di polizia: mentre i primi si sono attivati per domare le fiamme utilizzando un'autoscala e le manichette, gli agenti li hanno aiutati a far evacuare il palazzo. Sul posto anche le ambulanze del 118.

Secondo le prime informazioni raccolte sembrerebbe che, al momento dell'incendio, ci fosse qualcuno all'interno dell'abitazione. A scatenarlo potrebbe essere stata una fuga di gas che ha reso necessario anche l'intervento di una squadra dell'Amg. In tanti hanno abbandonato le loro case per raggiungere la strada e mettersi al riparo. Ci sarebbe anche un ferito, ma la notizia non è stata ancora confermata dagli operatori intervenuti alla Noce.

Una coppia di anziani è stata soccorsa e aiutata ad abbandonare lo stabile. Il traffico nella zona è andato in tilt e la polizia municipale ha deviato il flusso delle auto su percorsi secondari. Poco prima un altro principio d'incendio ha riguardato un appartamento di via Tommaso Gargallo, nella zona di via Libertà. Altre due le squadre accorse per domare il rogo. In questo caso le fiamme, spiegano dal Comando provinciale, sono state circoscritte prima che fosse troppo tardi.

