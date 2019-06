Incendi a San Martino delle Scale e Palazzo Adriano, canadair in azione

Canadair in azione già dalle prime ore del mattino per spegnere degli incendi scoppiati in nottata a San Martino delle Scale, frazione di Monreale, e Palazzo Adriano. Per domare il primo rogo sono impegnati i vigili del fuoco, nel secondo gli uomini della Forestale.

Un altro incendio si è sviluppato lungo la strada che porta al Santuario di Petralia Sottana. Anche in questo caso alcune squadre di vigili del fuoco hanno lavorato per alcune ore per spegnere le fiamme.