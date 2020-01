Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Ancora incendi di rifiuti allo Zen, residenti esasperati bloccano la strada: "Stanchi di vivere così"

Dopo l'ennesimo rogo, la protesta della presidente dell'associazione Laboratorio Zen Insieme Mariangela Di Gangi con alcuni abitanti del quartiere: "Se non togliete i rifiuti perché insistono in uno spazio privato, li spostiamo in uno pubblico"