Rifiuti a fuoco, l'Ugl: "Alto rischio ambientale, Orlando responsabile del caos"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Ancora incendi di cumuli di rifiuti a Palermo, cataste di rifiuti maleodoranti sommergono la nostra splendida città e i fumi velenosi ne ammorbano l’aria, l’emergenza è alle stelle e senza alcuna motivazione valida, e come gli incendi notturni divampano anche le polemiche. Ormai si è al tutti contro tutti, e ognuno scarica su chiunque altro le colpe di questo degrado”. A dichiararlo è Franco Fasola, segretario responsabile dell’Ugl di Palermo, che spiega: “principale colpevole di questa situazione disastrosa (colui che il sindaco lo sa fare) ha la faccia tosta di randellare a destra e a manca, ed oltre a colpevolizzare i vertici della Rap ( scelti e voluti da lui), chiama addirittura in causa Cammarata che cessò di essere sindaco nel 2012”.

“Orlando ti ricordiamo - aggiunge Maurizio Calivà, componente della segreteria Ugl di Palermo, con delega alle politiche locali - che siamo quasi nel 2019 e ad amministrare questa nostra martoriata città, ti ricordiamo, sei stato tu il capo. Non si amministra una città apparendo su giornali e riviste o partecipando ad eventi più o meno mondani; una città si amministra eviscerando i suoi problemi e cercando di risolverli. Cosa che tu e la tua giunta non avete saputo fare. Se solo avessi a cuore Palermo e i Palermitani dovresti dimetterti: ma tu non lo farai mai”.