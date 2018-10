Cassonetti colmi di rifiuti dati alle fiamme: vigili del fuoco in azione

Ancora una notte di lavoro per i vigili del fuoco. Le squadre sono intervenute in diverse zone della città prevalentemente per cassonetti colmi di rifiuti dati alle fiamme. Incediati anche cumuli di immondizia lasciati in strada. I roghi sono stati appiccati nella zona di Boccadifalco, ma anche in via Beato Angelico, in via Cataldo Parisio, in via Santissima Mediatrice, in via Evangelista di Blasi.