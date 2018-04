Emergenza rifiuti, cassonetti incendiati: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Notte di lavoro, quella appena trascorsa, per i vigili del fuoco. Le squadre del comando provinciale sono state impegnate in decine di interventi. In prevalenza si è trattato di cassonetti colmi di rifiuti dati alle fiamme. I vigili sono intervenuti in via Rocky Marciano, allo Zen, ma anche in via Papa Sergio, all'Arenella, in via Ammiraglio Rizzo, allo Sperone e in via dell'Olimpo.

Gli incendi dei cassonetti sono una costante negli ultimi giorni. I problemi registrati nella discarica di Bellolampo - con l'impianto Tmb tornato in funzione a pieno regime solo lunedì - e l'avvio incerto della raccolta differenziata nelle strade del centro città, hanno creato non pochi disagi e in diverse zone si sono accumulate cataste di rifiuti, non ancora smaltite.