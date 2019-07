Notte tra le fiamme: incendi a Monreale e Montelepre, evacuato villaggio a Calampiso

Caldo torrido, vento di scirocco e fiamme. E' stata una notte di lavoro per i vigili del fuoco, impegnati su più fronti nei comuni della provincia. Gli incendi più vasti a Monreale, Montelepre e Alia. Il fuoco, alimentato anche dal forte vento, ha minacciato le abitazioni. Le squadre del 115 hanno lavorato per diverse ore.

Un incendio è divampato anche sulle colline sopra Calampiso. Le fiamme hanno minacciato diverse villette del villaggio turistico a pochi passi da San Vito Lo Capo, che è stato evacuato. Circa 750 le persone, tra le quali diversi palermitani, che hanno abbandonato la struttura bordo di gommoni e barche.

I turisti protestano perchè non ci sarebbe un allarme per le emergenze. "Abbiamo saputo delle fiamme con il passaparola - racconta su Facebook uno di loro - e siamo scesi in spiaggia. C'erano già motovedette della Guardia costiera e della finanza. C'erano anche pescherecci e barche turistiche. Il prefetto ha dato ordine di sgombero e abbiamo abbandonato il villaggio". "Stanotte eravamo circa mille e siamo stati ospitati al teatro di San Vito - dice un altro ospite -, poi alle 7 è cessata l'emergenza e siamo rientrati. C'è fuliggine ovunque. Pompieri e guardia forestale stanno ancora lavorando. Due canadair e un elicottero volano sulle nostre teste per i lanci d'acqua. Le fiamme si sono fermate al Torrione". Una scena simile a quella vissuta a luglio dello scorso anno.

"Ci sono stati momenti di paura, ma siamo riusciti a mantenere la calma e a portare in salvo in poco tempo tutti i turisti". Racconta all'Adnkronos Leandro Lupo, un animatore del villaggio turistico. "L'allarme è scattato poco dopo l'1.30 - racconta Leandro, ancora

scosso per la notte appena trascorsa - Noi animatori stavamo facendo la solita riunione di preparazione del giorno dopo. All'improvviso ci

siamo accorti che la montagna attorno al villaggio era tutta infuocata. Abbiamo subito avvertito la reception e i responsabili". In pochi minuti gli animatori del villaggio hanno svegliato tutti i turisti bussando nelle loro stanze. "Li abbiamo portati tutti in piscina - dice - In un primo momento sembrava che la situazione fosse tornata regolare, perché non vedevamo più il fuoco. Ma alle due la situazione è di nuovo peggiorata, il fuoco era sempre più vicino. Così siamo scesi tutti a mare. Nel frattempo erano arrivate le barche per portare via turisti".

I primi a salire sulle imbarcazioni sono state le donne e i bambini, come racconta ancora Leandro. Gli animatori hanno dato una mano ai turisti. Tranne i minorenni, "che sono sotto la nostra tutela e così abbiamo deciso di farli andare via con le barche", dice. Intorno alle 6 "è arrivato il maresciallo dei carabinieri per avvertirci che l'evacuazione poteva essere fatta anche via terra perché l'incendio era stato spento - dice ancora il giovane animatore - Ma intorno alle 8 ci hanno telefonato gli altri animatori che avevano accompagnato i turisti per dirci che avevano avuto l'ok dalle forze dell'ordine per rientrare in pullman nel villaggio".

Nella notte è stato attivato in Prefettura a Trapani il centro di coordinamento soccorsi con le forze dell'ordine, la Protezione civile regionale, i vigili del fuoco, l'ispettorato e l'azienda forestale. "Le operazioni di spegnimento, rivelatesi complesse e articolate per il vento di scirocco, hanno interessato una zona adiacente alla Riserva Naturale dello Zingaro e hanno richiesto la presenza sul posto di diverse squadre e mezzi dei vigili del fuoco, dell'ispettorato forestale, delle forze dell'ordine e dei volontari della Protezione vivile", dicono dalla Prefettura. Questa mattina l'incendio è stato domato e intorno alle 8 gli ospiti sono stati riaccompagnati in pullman nel villaggio.

