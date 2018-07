Incendio a Piana, abitazioni minacciate dalle fiamme: canadair in azione

Vigili del fuoco e canadair in azione nel Palermitano. Sono due gli incendi divampati nel pomeriggio che hanno impegnato gli uomini del 115, del corpo forestale e della protezione civile.

Il primo intervento a Piana degli Albanesi, in contrada Carona, dove le fiamme minacciavano alcune abitazioni e dove i mezzi aerei hanno effettuato alcuni lanci a protezione del bosco.

L’altro rogo è scoppiato a Roccapalumba, nei pressi della stazione ferroviaria. Ad essere minacciati dalle fiamme in questo caso un’azienda e il suo allevamento di pecore.

Intervento all’alba anche a Cinisi, dov’è un principio d’incendio ha interessato un’abitazione di via Galilei, all’altezza del passaggio a livello. La donna che in quel momento si trovava in casa ha provato a domare le fiamme prima dell’intervento degli uomini del distaccamento di Partinico.