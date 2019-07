Incendi tra Partinico e Balestrate: evacuate alcune abitazioni, canadair in azione

Brucia la provincia di Palermo. A Partinico un incendio lambisce diverse abitazioni in contrada Passerello, zona di villeggiatura molto popolata in estate. Vigili del fuoco e Protezione civile hanno fatto evacuare in via precauzionale alcune case.

Un altro incendio minaccia lo storico santuario della Madonna del Ponte, tra Partinico e Balestrate, dove i mezzi antincendio stanno riscontrando difficoltà ad intervenire per via della zona molto impervia. Fiamme anche sulla A29 nei pressi dello svincolo di Balestrate, a causa di un rogo divampato oggi pomeriggio nel bosco Balata. Due i canadair sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Numerose le squadre antincendio di vigili del fuoco e protezione civile, alcune provenienti anche da Palermo, impegnate a "contrastare" l'avanzata dei roghi. Il vento di scirocco sta rendendo difficoltose le operazioni di spegnimento.