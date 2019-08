Torna l'incubo incendi, oltre trenta gli interventi: evacuate ville a Balestrate

Gli incendi tornano a colpire con violenza la Sicilia, da una parte all’altra dell’isola. Sono oltre trenta gli interventi eseguiti e ancora in corso nel Palermitano che da stamattina stanno mettendo a dura prova il territorio e la resistenza degli uomini dei vigili del fuoco e del corpo forestale. Per cercare di spegnere le fiamme prima che sfuggano al controllo delle squadre antincendio si sono alzati in volo i canadair e gli elicotteri. Come a Bolognetta e Balestrate, dove sono state evacuate alcune villette in contrada Arnao.

Oltre ai mezzi aerei è stato richiesto anche l’intervento di personale proveniente da altri comandi dei vigili del fuoco. Le squadre sono state impegnate (e in molti casi lo sono ancora) a Borgetto, Bolognetta, Belmonte Mezzagno, Alimena, Ventimiglia, Buonfornello, a Partinico nei pressi del lago Poma, in località Renda a Monreale, ma anche a Giacalone e in varie colline nel tratto tra San Cipirello e Camporeale, lungo la Palermo-Sciacca. Interventi anche in contrada Carancino nel Siracusano, a San Vito e vicino al villaggio di Calampiso, nel Trapanese.

Appena pochi giorni fa le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal vento caldo, hanno distrutto ettari di terreni e colline raggiungendo anche Monte Caputo (sopra Monreale) e Monte Grifone (sopra Bonagia). Oltre a Partinico, Borgetto e Trabia. Incendi che si sono propagati rapidamente, costringendo molti residenti ad abbandonare le proprie case minacciati del fuoco. "Caro piromane, ti piace il fuoco? Vai all’inferno", ha scritto in un post carico di rabbia il governatore Nello Musumeci svelando la “natura dolosa dei roghi” che hanno devastato la Sicilia.

Gallery