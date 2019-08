Incendi a Palermo e in provincia, afa e vento caldo spingono le fiamme

Vigili del fuoco e forestali in azione per spegnere gli incendi divampati nel Palermitano. Quello più vasto in contrada Danigarci a Trabia dove le squadre antincendio sono impegnate già dalle prime ore di questa mattina. E’ stato richiesto l’intervento del canadair per evitare che il rogo si propaghi a causa del vento e dalle calde temperature di oggi.

Gli altri incendi sono stati registrati a Termini Imerese, San Martino delle Scale, in contrada Renda a Monreale, a Partinico, in contrada Val di Bella a Camporeale, a Castellana Sicula, in contrada Costa Grande ad Altavilla Milicia, in viale Kennedy ad Alia e in via Amerigo Vespucci a Carini. Fiamme anche nel capoluogo, in via Tindari.