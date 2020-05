Monte Cuccio brucia ancora, la Protezione civile: "Molti incendi dolosi"

Ancora incendi che devastano la vegetazione, squadre dei vigili del fuoco mobilitate e canadair in azione. La notte appena trascorsa è stata squarciata dalle fiamme su Monte Cuccio. Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno lavorato per contenere il fuoco e proteggere le abitazioni nelle zone di Baida e Bellolampo, ma anche a San Martino. "Quattro squadre hanno lavorato per tutta la notte - dicono dalla sala operativa - adesso sono rientrare per il cambio turno e valuteremo se inviarne di nuove. Intanto ci sono i canadair che proseguono con i lanci d'acqua. I residenti erano preoccupati, ma non è stato necessario allontanarli dalle loro case".

"La situazione è migliorata rispetto a ieri. Molti incendi di natura più che dubbia hanno interessato molte province siciliane", ha detto il capo della Protezione civile della Regione Siciliana Calogero Foti intervenendo a Buongiorno Regione Sicilia. "Sono gesti di criminalità assurda - ha aggiunto - la campagna anti incendi non era ancora partita perché parte il 15 giugno. Già assicurata la fornitura di elicotteri a supporto della campagna E' un fatto positivo che il governo volesse assicurare gli aerei".