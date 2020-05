Cronaca Partinico / Via del Pozzo

Incendio a Partinico, appiccate le fiamme al garage di un anziano agricoltore

Vigili del fuoco in azione in via del Pozzo. Il fuoco ha danneggiato il portone d’ingresso, il prospetto dell’edificio e alcuni cavi elettrici. Trovato bidone con tracce di liquido infiammabile. Indaga la polizia