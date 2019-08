Incendi, Ferrante (Pd): "Musumeci chieda scusa ai forestali o faccia dimettere Bandiera"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ho letto dichiarazioni gravissime da parte del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che, per giustificare l’incapacità del suo governo di prevenire e spegnere efficacemente gli incendi che stanno devastando la Sicilia, si spinge al punto da affermare che ad appiccare roghi, oltre ai piromani, sarebbero addirittura una o due guardie forestale su dieci, arrivando al punto di dire che occorre controllare l’intero corpo. Capiamo il bisogno di Musumeci di emulare il linguaggio del suo nuovo leader Salvini, ma non possiamo accettare che il Presidente della Regione induca strumentalmente nei siciliani sfiducia e terrore nei confronti del corpo forestale, al quale deve andare il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno quotidiano speso a nostra tutela".

A dirlo è Antonio Ferrante del Partito democratico, che commenta così le dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. "Capiamo che Musumeci - continua Ferrante - non abbia più il controllo della situazione, tanto sul tema della prevenzione degli incendi quanto su qualsiasi cosa in regione, ma lo invitiamo a scusarsi e a non gettare più fango sui forestali siciliani già abbondantemente diffamati dai suoi amici leghisti oppure, se è veramente convinto di quello che dice, di licenziare immediatamente l’assessore all’agricoltura che non si è reso conto di avere sotto il proprio naso una vera e propria organizzazione di incendiari".