Cronaca Uditore-Passo di Rigano / Via Leonardo da Vinci, 322

Via Leonardo da Vinci, cassonetti in fiamme nella notte: residenti svegliati dalla puzza

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Leonardo da Vinci, sia all'altezza dell'Ovs, che poco più avanti, all'incrocio con via Casalini e nel tratto all'altezza di via Ignazio Silvestri. Lo sfogo di un lettore a PalermoToday