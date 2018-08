Cassonetti in fiamme da Mondello a Borgo Nuovo, allarme ingombranti all'Arenella

Rifiuti in fiamme nella notte da Mondello a Borgo Nuovo. Sono numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per domare le fiamme che qualcuno aveva appiccato all’immondizia accumulata dentro e attorno ai cassonetti, mentre la raccolta da parte della Rap delle ultime settimane procede a rilento. E intanto alla settima circoscrizione i cittadini sono costretti a fare la gimcana tra gli ingombranti abbandonati sui marciapiedi.

Le squadre del 115 sono intervenute in via dei Lillà, via Regina Elena e via Principe di Scalea, dove nella stessa notte e a distanza di pochi minuti sono stati registrati tre roghi. I vigili del fuoco si sono poi spostati su viale del Fante, a Borgo Nuovo, al Cep e lungo l’autostrada Palermo-Catania, all’altezza di Villabate, ma anche a Bagheria e Partinico.

All’Arenella i residenti invocano l’intervento dell’Amministrazione. "Abbiamo segnalato di tutto e di più - spiega il consigliere della settima circoscrizione Vincenzo Sandovalli - ma nessuno fa nulla per eliminare i disagi che stanno rendendo impossibile la vita nella borgata. Il mio primo invito è rivolto ai cittadini, ai quali chiedo di non scaricare nulla per strada ma di contattare la Rap, ma il Comune deve intervenire in nostro aiuto”.

Oltre alla raccolta ordinaria che procede a rilento, anche quella degli ingombranti sembra non reggere di fronte alla mole di divani, mobili e frigoriferi lasciati per strada. Dopo un’assemblea pubblica di qualche settimana fa l’Amministrazione ha deciso di dedicare qualche attenzione a Borgo Nuovo, mostrando però quanto sia “corta la coperta”: l’impiego di mezzi nel quartiere periferico ha creato ulteriori rallentamenti nelle altre parti della città.