Incendi a Bagheria: il sindaco Tripoli firma un’ordinanza per prevenire i rischi

Con un'ordinanza appena firmato il sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli, in qualità di "autorità comunale di Protezione civile" ha fissato alcune misure di prevenzione contro gli incendi, al fine di limitarne il rischio "che, con l’approssimarsi dell'estate ed il relativo aumento delle temperature, potrebbe aumentare".

Il sindaco ha disposto che entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio on line del Comune, ovvero entro il 17 giugno 2020, "i proprietari e conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, proprietari di villette e amministratori di stabili con annesse aree a verde, e tutti i proprietari di terreni, case e villette confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali situati nel territorio di Bagheria, provvedano ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cure e spese, di ogni elemento che possa rappresentare pericolo per l’ incolumità e l’igiene pubblica". Gli interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro il 15 giugno di ogni anno.

"Nel periodo tra il 15 giugno e il 15 ottobre 2020 - si legge nell'ordinanza - è vietato a chiunque, di accendere fuochi per bruciare paglia, sfalci e potature di qualsiasi materiale agricolo o forestale, vietato inoltre usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville, far brillare mine in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree erborate o cespugli e lungo le strade. E’ vietato inoltre fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca sterpaglie, macchie, stoppie. In occasione di feste solenni, è vietato adoperare fuochi d’ artificio in aree diverse da quelle autorizzate dalle autorità competenti. I vigili e le forze dell’ordine vigileranno affinché venga rispettata l’ordinanza, adottando le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie. La cittadinanza è inoltre invitata a segnalare eventuali incendi, dandone immediato avviso ai: vigili del fuoco al numero 115, corpo forestale al numero 1515, Arma carabinieri al numero 112, polizia di Stato al numero 112, guarda di finanza al numero 117, polizia municipale di Bagheria al numero 3400880049. L’ordinanza è consultabile all'albo pretorio on line".