Balestrate, il sentiero del Pescatore rivive: restyling finito

Nuova vita per il sentiero del Pescatore di Balestrate. I lavori di restyling sono stati conclusi e venerdì scorso il sindaco Vito Rizzo ha inaugurato il ritrovato percorso che costeggia il mare insieme - tra gli altri - al deputato regionale Edy Tamajo e a Pietro Puccio, presidente Flag dei Golfi che ha finanziato l'opera la cui progettazione è stata realizzata dall'ingegnere Salvo Viola.

"Devo dire - commenta il primo cittadino - che è venuto proprio uno spettacolo ... signore e signori, ecco per voi il sentiero del pescatore come non lo avete mai visto". Il Flag ha stanziato 100 mila euro per ripristinare l’impianto di illuminazione, installare un sistema di videosorveglianza e migliorare la viabilità intorno allo scalo e il litorale ad ovest del porto. Il sentiero dei pescatori si estende per circa 300 metri e dal mare conduce all’antico e suggestivo “scaro”, la zona dove nacque Balestrate con l’insediamento dei primi marinai della borgata.

"La riqualificazione del sentiero - conclude il sindaco - si inserisce nell’ambito della valorizzazione delle nostre risorse naturali, fra le quali spicca il geosito 'Falesie di Balestrate'".