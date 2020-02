Piazza XIII Vittime, una panchina gialla contro il bullismo nel Giardino della Libertà di Stampa

Dopo le panchine rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, a Palermo arrivano le panchine gialle contro il bullismo e il cyberbullismo. L'ultima è stata inaugurata ieri nel Giardino della Libertà di Stampa in piazza XIII Vittime. Il giorno prima, venerdì 7 febbraio, nella Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, in città ne sono state dipinte altre quattro.

L’iniziativa, promossa da Retake Palermo e patrocinata dal Comune, ha visto coinvolti bambine, ragazzi, genitori e insegnanti dell’Istituto comprensivo Scelsa che nel cortile della scuola e nei giardini del quartiere hanno colorato di giallo le panchine per sensibilizzare tutti quanti contro questo orribile e diffuso ma non invincibile fenomeno.

Nel dettaglio le panchine si trovano nell’atrio del plesso “Nuovo Pagliarelli”, in via Giovanni Villani, 40, nelle vicinanze del plesso “Barone Scala” (baglio Barone della Scala), nelle vicinanze del plesso “Casa Lavoro e Preghiera” (via Villagrazie angolo via Zuppetta) e infine nelle vicinanze del plesso “Andrea Sole” (piazza Molara).